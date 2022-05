Mit dem echten Jesus-Darsteller war ich Wei├čw├╝rste essen, mit Brezel und Bier. Er wirkte traurig und nachdenklich und wollte sich aus Verzweiflung die Haare abschneiden. Er glaubte nicht so recht, dass die Spiele tats├Ąchlich 2022 stattfinden werden.

Aber nun stand er doch auf der B├╝hne, er weinte fast vor Stolz. Ich freute mich ├╝ber Jesus und dar├╝ber, dass wir unsere Doku endlich vollenden durften. Was lange w├Ąhrt, wird endlich gut. Der Premierentag begann mit rotem Teppich, mit dem Ankommen der Prominenz: Ben Becker, Uschi Glas , Markus S├Âder waren dabei. Bereits um 11 Uhr startete der ├Âkumenische Gottesdienst, zwei Diener Gottes, ein Priester in roter Soutane und ein Pfarrer im schwarzen Talar beteten f├╝r uns.

Die Welt ist schlecht, sagten sie, in diesen Tagen schlechter denn je. Die Menschen sind in S├╝nde festgefahren und haben alle Gebote vergessen, sie sollten eigentlich nicht t├Âten und nicht rauben und sich keine anderen G├Âtter schaffen. Aber es gibt Hoffnung, sagten der Priester und der Pfarrer. Je schlechter die Welt, umso besser die Aussicht. Denn der Tag naht, an dem wir alle das irdische Leiden hinter uns lassen und frohen Mutes Richtung Himmel aufblicken.