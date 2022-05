Biden fordert schÀrfere Waffengesetze

Biden ordnete umgehend an, angesichts der verheerenden Attacke bis einschließlich Samstag die Flaggen auf allen öffentlichen GebĂ€uden in den USA auf halbmast zu setzen. Er war am Abend gerade erst von einer mehrtĂ€gigen Asien-Reise zurĂŒckgekehrt. Begleitet von seiner Ehefrau Jill hielt er kurz nach seiner Landung eine Rede im Weißen Haus. "Als Nation mĂŒssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden", sagte er. Die Vorstellung, dass ein 18-jĂ€hriger Junge in ein WaffengeschĂ€ft gehen und zwei Sturmgewehre kaufen könne, sei einfach falsch.

Biden zeigt immer wieder mit dem Finger auf den US-Kongress, wenn es um strengere Waffengesetze geht. Viele Republikaner lehnen schĂ€rfere Regulierungen ab - die Waffenlobby ist in den USA sehr mĂ€chtig. FĂŒr weitreichende GesetzesĂ€nderungen fehlen Bidens Demokraten die nötigen Stimmen im US-Senat. AmoklĂ€ufe, auch an Schulen, kommen in den USA in trauriger RegelmĂ€ĂŸigkeit vor.

Tat erinnert an Sandy-Hook-Massaker

Besondere ErschĂŒtterung hatte ein Massaker an einer Grundschule vor zehn Jahren ausgelöst: Im Dezember 2012 hatte ein 20-JĂ€hriger an der Grundschule Sandy Hook um sich geschossen. Damals wurden 20 Schulkinder und sechs LehrkrĂ€fte getötet. Und erst vor gut einer Woche hatte ein SchĂŒtze mit einem Sturmgewehr in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Er wurde noch am Tatort festgenommen. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert - 11 der 13 Opfer waren schwarz.