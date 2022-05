Experten warnen davor, Lehrer zu bewaffnen

Zahlreiche Expertinnen und Experten warnen davor, Lehrkr├Ąfte zu bewaffnen. Sie sagen, dies w├╝rde Schulen nicht zu sicheren Orten machen. "Die Bewaffnung von Lehrern ist eine rundum schlechte Idee, weil sie zu zahlreichen Katastrophen und Problemen einl├Ądt", zitierte der Sender NPR den Wissenschaftler Matthew Mayer, der an der Rutgers Universit├Ąt in New Jersey zu Gewalt an Schulen forscht. Die Chance, dass ein solches Vorgehen tats├Ąchlich helfe, sei gering. Einer Umfrage des Instituts Gallups aus dem Jahr 2018 zufolge sprechen sich knapp drei Viertel der befragten Lehrerinnen und Lehrer gegen das Tragen von Waffen in Schulen aus.

Auch der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, erschien am Freitag nicht pers├Ânlich wie angek├╝ndigt bei der NRA-Tagung. Stattdessen schickte der Republikaner ein voraufgezeichnetes Videostatement und gab eine Pressekonferenz in Uvalde. Dort geriet er nach den neuen Erkenntnissen ├╝ber den Ablauf des Polizeieinsatzes geh├Ârig unter Druck und wurde von der anwesenden Presse zu einer Stellungnahme gedr├Ąngt. "Ich wurde in die Irre gef├╝hrt", sagte Abbott. Er habe der ├ľffentlichkeit die Informationen weitergeben, die ihm nach dem Blutbad in der Grundschule geschildert worden seien. "Die Informationen, die mir gegeben wurden, erwiesen sich zum Teil als ungenau, und ich bin absolut w├╝tend dar├╝ber."

Sicherheitsbeh├Ârde r├Ąumt schwere Fehler ein

Kurz zuvor hatte die zust├Ąndige Sicherheitsbeh├Ârde schwere Fehler bei dem Einsatz einger├Ąumt. So wurde etwa bekannt, dass bereits zu einem fr├╝hen Zeitpunkt 19 Polizisten im Flur vor den miteinander verbundenen Klassenr├Ąumen postiert gewesen waren, in denen der Sch├╝tze sich mit den Kindern verschanzt hatte. Diese unternahmen den Angaben nach mehr als 45 Minuten lang keine Versuche, in den Raum einzudringen und den Sch├╝tzen zu stoppen. Der 18-j├Ąhrige Sch├╝tze t├Âtete im dem Klassenzimmer am Dienstag die Kinder und Lehrerinnen.

Abbott hatte am Mittwoch mit der Aussage Aufsehen erregt, dass alles h├Ątte noch viel schlimmer kommen k├Ânnen. "Der Grund, warum es nicht schlimmer war, ist, dass die Strafverfolgungsbeh├Ârden taten, was sie taten", sagte er etwa. Eltern hatten in den vergangenen Tagen die Polizei f├╝r ihr Verhalten immer wieder heftig kritisiert. Nun wurde auch bekannt, dass mehrere Polizeinotrufe aus jenem Klassenraum abgesetzt wurden, in dem sich der Amokl├Ąufer mit Kindern und Lehrern verschanzt hatte.

Elfj├Ąhrige Miah ruft Notruf und stellt sich tot

Eines der Kinder, das den Notruf gerufen hatte, ist eigenen Angaben nach die elfj├Ąhrige Miah. Sie schilderte dem Sender CNN die schrecklichen Szenen, die sich in ihrer Klasse abgespielten. Der Sch├╝tze sei in das Zimmer gekommen und habe zu einer Lehrerin "Gute Nacht" gesagt und sie erschossen. Er habe dann auf die andere Lehrerin und die Kinder geschossen. Als der 18-j├Ąhrige Angreifer in den Nachbarraum gegangen sei, habe sie mit einer Freundin das Telefon der get├Âteten Lehrerin holen k├Ânnen und den Notruf angerufen. Das M├Ądchen habe sich schlie├člich mit dem Blut eines toten Klassenkameraden beschmiert, um sich tot zu stellen, berichtete CNN. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass die Polizei bereits im Flur stand, sagte die Elfj├Ąhrige.