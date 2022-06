Höhe des Gewinns

Gewinnchancen

Die Chance fĂŒr einen Gewinn der Klasse 1, also fĂŒr sechs Richtige plus Superzahl, liegt laut www.lotto.de bei rund 1:140 Millionen. Die Gewinnwahrscheinlichkeiten der einzelnen Klassen setzen sich seit dem 23. September 2020 wie folgt zusammen.

Kosten der Teilnahme

Neben Lotto "6aus49" kann man außerdem noch an den Zusatzlotterien Spiel 77, Super 6 und der GlĂŒcksSpirale teilnehmen. FĂŒr das Spiel 77 zahlt man zusĂ€tzlich 2,50 Euro, die Super 6 kostet 1,25 Euro. An der GlĂŒcksspirale kann man fĂŒr einen Betrag von 5,00 Euro teilnehmen.

ZwangsausschĂŒttung des Jackpots

Seit dem 23. September 2020 gilt fĂŒr die ZwangsausschĂŒttung: Wenn die Summe im Jackpot die 45 Millionen Euro ĂŒberschreitet, kommt es zu einer garantierten AusschĂŒttung. Tippt ein Spieler auf sechs Richtige plus Superzahl, so wird der Jackpot-Betrag wie ĂŒblich ausgespielt. Hat jedoch erneut kein Spieler die Gewinnklasse 1 erreicht, kommt es zu einer ZwangsausschĂŒttung. Der Betrag wird dann dem Gewinner der Gewinnklasse 2 zugeschrieben. Ist diese auch unbesetzt, so geht der Betrag an die darunterliegende usw. Theoretisch ist es somit möglich, dass die Summe an die Gewinnklasse 9 ausgeschĂŒttet wird.