Laut Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) waren am Ungl├╝ck weder ein zweiter Zug noch ein anderes Fahrzeug beteiligt. Im Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt) erg├Ąnzte Bernreiter, man m├╝sse "davon ausgehen, dass irgendeine technische Ursache entweder am Fahrzeug oder am Gleis die Ursache" sei. Die Strecke war nach Angaben eines Bahnsprechers mit elektronischen Stellwerken und moderner Sicherungstechnik ausger├╝stet.

Das Landratsamt in Garmisch-Partenkirchen k├╝ndigte an, dass bis zum Ende der Bergungsarbeiten voraussichtlich Mitte n├Ąchster Woche auch der Autoverkehr in der Region von Behinderungen betroffen sein werde. So soll weiterhin der Verkehr von der Autobahn 95 gro├čr├Ąumig umgeleitet werden, die Fernstra├če bleibt in Richtung S├╝den gesperrt.