Tujetsch (dpa) - Mehr als 1200 Kilometer in 25 Tagen: Der Chemnitzer Langstreckenschwimmer Joseph He├č ist fest entschlossen, den Rhein in so kurzer Zeit zu bezwingen wie kein anderer vor ihm.

Zuletzt hat He├č nahezu t├Ąglich trainiert, am Stausee Rabenstein bei Chemnitz, an der Elbe bei Dresden, am Chiemsee. Nun l├Ąuft der Countdown: Am Samstag (11. Juni) will He├č in den Schweizer Alpen nahe der Quelle des Rheins ins Wasser steigen, Anfang Juli soll die M├╝ndung bei Rotterdam erreicht sein. Acht bis zehn Stunden will er daf├╝r t├Ąglich im Fluss sein.