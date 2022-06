Es ist seit 2016 der vierte Zugunfall in Deutschland , bei dem Menschen starben. Alle vier Unf├Ąlle ereigneten sich in Bayern. Doch in Bad Aibling 2016, in Aichach 2018 und in Sch├Ąftlarn im Februar 2022 ging es um Kollisionen zweier Z├╝ge. Hier ist es anders.

DER HERGANG

Die Regionalbahn RB59458 startet am Freitag kurz nach 12.00 Uhr am Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen Richtung M├╝nchen. Am letzten Tag vor den Ferien sind in der Mittagszeit auch viele Sch├╝ler in dem Zug mit Doppelstockwagen. Am n├Ąchsten Bahnhof Farchant kommt die Bahn nicht an: Gegen 12.15 Uhr entgleist der Zug auf H├Âhe des Ortsteils Burgrain. Drei Waggons rutschen von den Gleisen, die an der Stelle direkt neben der Bundesstra├če 2 verlaufen. Sie kippen um, einer bleibt auf dem Dach liegen. Augenzeugen sprechen Medien zufolge von Rauch - vermutlich ist es aber eher Staub, der aufstieg. Mehr als 500 Einsatzkr├Ąfte bergen in weniger als einer Stunde alle Fahrg├Ąste aus dem teils komplett zerst├Ârten Zug und bringen sie in Krankenh├Ąuser.