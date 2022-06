Drei Tote und 18 Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der A14

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A14 bei Halle-Trotha in Sachsen-Anhalt sind mindestens drei Menschen get├Âtet und 18 weitere verletzt worden. Der Zusammensto├č mehrerer Fahrzeuge ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag in Fahrtrichtung Dresden . Die Unfallstelle wurde voll gesperrt. Die Rettungskr├Ąfte waren mit einem Gro├čaufgebot im Einsatz.

In den Unfall war auch eine Nachwuchs-Fu├čballmannschaft des SV Fortuna Magdeburg verwickelt. Das best├Ątigte der Verein aus Sachsen-Anhalt am Donnerstagabend in den Sozialen Netzwerken. Betroffen seien die B-Junioren, die sich auf dem Weg zu einem Spiel in Merseburg befunden h├Ątten.