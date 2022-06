"Das aktuell stĂ€rkste Wachstum zeigt der Anteil der Sublinien BA.4 und BA.5", schrieb das RKI. Die Folge: Bereits in wenigen Wochen könnten diese Erreger die Mehrzahl der Nachweise ausmachen. BA.5 ist laut Bericht bei Untersuchungen von vorletzter Woche in jeder zehnten Probe gefunden worden - damit setzte sich die Verdopplung von Woche zu Woche fort. Der Anteil von BA.4 wird mit 2,1 Prozent angegeben, auch dies ungefĂ€hr eine Verdopplung zu frĂŒheren Werten. Die Angaben basieren auf einer Stichprobe, es werden nicht alle positiven FĂ€lle auf Varianten untersucht.

Die gute Nachricht: Auch wenn es nach Berichten aus Portugal Sorgen vor einer womöglich wieder wachsenden Krankheitsschwere gibt, sieht das RKI dafĂŒr bisher keine Belege. Die bisherigen Daten ließen nicht darauf schließen, dass Infektionen mit BA.4 oder BA.5 schwerere KrankheitsverlĂ€ufe oder anteilig mehr TodesfĂ€lle verursachten als die Sublinien BA.1 und BA.2, schrieb das Institut. Diese hatten die vergangenen Wellen verursacht. BA.2 war kĂŒrzlich noch in annĂ€hernd jeder positiven Probe gefunden worden, die in die Untersuchung einfloss - mittlerweile ist der Wert auf 87,5 Prozent abgesunken.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sei vergangene Woche im Vergleich zur Vorwoche erstmals seit Mitte MĂ€rz wieder angestiegen (29 Prozent), hielt das RKI fest. Es sprach von einem Anstieg der Zahl der ĂŒbermittelten Ansteckungen in der vergangenen Woche um etwa 50.000 FĂ€lle im Vergleich zur Vorwoche. Bei der Lage in den KrankenhĂ€usern ist bisher allerdings nicht von einer Trendumkehr die Rede: Die Belastung der KapazitĂ€ten des Gesundheitsversorgungssystems geht laut RKI weiter zurĂŒck. Die Daten im Bericht beziehen sich grĂ¶ĂŸtenteils auf vergangene Woche.

LehrerverbandsprĂ€sident Meidinger kritisierte im Interview mit der "Rheinischen Post" auch den Kurs der FDP. "Wir haben absolut kein VerstĂ€ndnis fĂŒr die derzeitige Position des Bundesjustizministers und von Teilen der FDP, diese notwendigen Entscheidungen bis nach der parlamentarischen Sommerpause in den SpĂ€therbst hinein zu verschieben." Bereits Anfang August beginne in einigen BundeslĂ€ndern das neue Schuljahr.

Justizminister Marco Buschmann will erst nach der geplanten wissenschaftlichen Beurteilung der Corona-Schutzmaßnahmen ĂŒber die Regeln fĂŒr den Herbst entscheiden. Ende Juni soll ein Expertengremium eine Evaluierung der Maßnahmen vorlegen. "Zwischen dem 30. Juni und dem Ende der Sommerpause werden wir gemeinsam mit den LĂ€ndern beraten, was zu tun ist", hatte Buschmann am Mittwoch in der ARD gesagt. Das habe die Bundesregierung auch mit der MinisterprĂ€sidentenkonferenz besprochen. "Warum jetzt einige meinen, dieser Fahrplan sei nichts mehr wert, das verstehe ich nicht."