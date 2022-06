Ungl├╝ck in Baden-W├╝rttemberg: Ein Kind wurde regungslos in einem Badesee gefunden. Nach einigen Tagen gibt es traurige Nachrichten.

Der Landesverband der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnte am Mittwoch vor dem Risiko, in Seen, Teichen und Fl├╝ssen zu ertrinken. Gerade bei Kindern sind demnach schon geringe Wassertiefen gef├Ąhrlich. Selbst im Planschbecken oder dem Gartenteich ist Vorsicht geboten. "Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt im und am Wasser, sei das Gew├Ąsser auch noch so klein", appellierte Armin Flohr, Pr├Ąsident der DLRG W├╝rttemberg.