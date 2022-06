Italiener und Urlauber leiden unter Hitze und Trockenheit

Vor allem die Landwirtschaft leidet. "Wir machen uns große Sorgen um den Anbau von Mais, Soja und Reis", sagte Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli. Der Agrarverband Coldiretti rechnete vor, dass etwa in der Toskana in Mittelitalien 30 Prozent der Ernten dieses Jahres verloren gehen werden – "und das ist der bestmögliche Fall".

Tagsüber könnte das Wasser abgestellt werden

Italien droht ein Kampf um das Wasser, der nicht nur Bauern, sondern jeden Einwohner und auch Touristen treffen kann. Zivilschutzchef Curcio sagte in einem TV-Interview am Montag, dass an einem Notdekret zur Bewältigung der Krise gearbeitet werde. "Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass in den am schlimmsten betroffenen Gegenden auch tagsüber teilweise das Wasser abgeschaltet wird", kündigte er an.

Schon jetzt werden in vielen Orten bereits erste Maßnahmen angewandt: In Mailand etwa wurde das Wasser in den großen Brunnen abgestellt, die private Autowäsche wurde untersagt. In der Gemeinde Castenaso bei Bologna in der Region Emilia-Romagna dürfen Gästen in Friseursalons nur noch maximal einmal die Haare gewaschen werden, um Wasser zu sparen. Die Lombardei fragte unterdessen bereits in der benachbarten Schweiz um Wasser aus dem Kanton Tessin an.

Um im dritten Corona-Sommer keine Gäste zu verlieren, werden Touristen beruhigt. "Die Lage ist zwar ernst, aber zu schaffen, wenn alle etwas mithelfen", sagte der Tourismus-Assessor der Toskana, Leonardo Marras, der dpa. Reiseabsagen wegen der Trockenheit habe er noch keine registriert. Italien ist ein beliebtes Reiseziel in diesem Jahr, die Regierung verzeichnet im Juni fast viermal so viele Flugbuchungen aus dem Ausland im Vergleich zum Juni 2021. Die Zahl der Fluggäste aus Deutschland habe sich verdoppelt.

Hitze und Dürre sorgen für Brände

Neben der Trockenheit fällt in diesen Tagen vor allem die Hitze auf. Am Montag vermeldeten diverse Wetterdienste Juni-Hitzerekorde etwa in Rom mit bis zu 40 Grad und Florenz sogar über 40 Grad. Ein Hochdruckgebiet namens Charon pumpt aktuell die heißen Luftmassen aus Afrika nach Europa - Charon war in der griechischen Mythologie der Fährmann, der die Toten in einem Boot zum Eingang der Unterwelt brachte. Der nationale Wissenschaftsrat sagte für den ganzen Sommer überdurchschnittliche Temperaturen voraus.