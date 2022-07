"Toxisches Material" an Bord: Acht Menschen sterben bei Absturz eines Frachtflugzeugs

In Griechenland ist ein Frachtflugzeug mit mehreren Insassen abgestürzt. Die Anwohner sind alarmiert, denn die Maschine hatte "toxisches Material" an Bord.

Nahe der nordostgriechischen Stadt Kavala ist am späten Samstagabend ein Frachtflugzeug vom Typ Antonow An-12 abgestürzt. Medienberichten zufolge waren acht Menschen an Bord, niemand überlebte das Unglück. Die Anwohner in der Umgebung wurden aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten und ihre Klimaanlagen nicht anzuschalten. Medienberichten zufolge hatte die Antonow zwölf Tonnen "toxisches Material" geladen, es lägen giftige Dämpfe in der Luft, hieß es.