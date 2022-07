Aktualisiert am 19.07.2022 - 21:25 Uhr

Besucher filmen Explosion am Hoover-Damm

In den USA hat sich an einem riesigen Stausee eine Explosion ereignet, wie Aufnahmen zeigen. Die Umstände sind bislang unklar.

Am Hoover-Damm im Südwesten der USA ist es zu einer Explosion gekommen. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen eine große schwarze Rauchwolke, die über dem Wasserwerk der Talsperre aufsteigt. Aus einer weiteren Perspektive ist eindeutig ein Feuer zu erkennen – im Hintergrund ertönt ein lauter Alarmton. Vermutlich handelt es sich bei dem betroffenen Teil des Wasserwerkes um einen Transformator an der Außenseite einer Turbinenhalle.