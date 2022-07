Brände toben in Griechenland – Urlaubsort evakuiert

Hitze und Brände haben den Menschen in Griechenland auch am Samstag zu schaffen gemacht. Ein großer Brand zerstörte den Wald des Dadia-Nationalparks, eines der größten Waldgebiete im Südosten Europas. Ein zweiter großer Brand tobte auf der Südseite der Ferieninsel Lesbos. Der Zivilschutz ordnete die Evakuierung von Vatera an. Der Urlaubsort ist bekannt für seinen kilometerlangen Sandstrand. Einheiten der Feuerwehr vom Festland seien nach Lesbos unterwegs, so der Zivilschutz.