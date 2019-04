Iranerin muss wegen Kopftuch-Protest ins Gefängnis

Eine Iranerin nimmt in der Innenstadt Teherans ihr Kopftuch ab – und wird daraufhin verhaftet. Die Frau gilt als Pionierin der landesweiten Protestwelle persischer Frauen gegen den Kopftuchzwang im Land.

Eine iranische Frau muss für ein Jahr ins Gefängnis, weil sie ihr Kopftuch abgenommen hatte. Die 32-jährige Wida Mowahed hatte vor zwei Jahren als Protest gegen den Kopftuchzwang im Iran in der Innenstadt Teherans ihr Kopftuch abgenommen und wurde daraufhin verhaftet. Wegen unsittlichen Verhaltens und öffentlicher Aufruhr wurde sie nun von einem Gericht zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt, wie ihr Anwalt Pajam Derafschan am Sonntag mitteilte.

Es könnte aber zu einer Amnestie durch Ajatollah Ali Chamenei, dem obersten Führer des Landes, kommen, so der Anwalt laut der Nachrichtenagentur IRNA.

Vida Movahed became a symbol of Iran's anti-compulsory-hijab movement when she waved hers like a white flag on a Tehran street in December 2018. Today her lawyer said she has been sentenced to 1 year in prison but is on a pardon list. More details to come. pic.twitter.com/wg9PowB0wp