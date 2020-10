Mord in Duisburg

26-Jährige erwürgt und vergraben: Ehemann verurteilt

05.10.2020, 14:41 Uhr | dpa

Gut ein Jahr nach dem Verbrechen steht das Urteil fest: Ein 29-Jähriger muss für den Mord an seiner Ehefrau lebenslang in Haft. Er hatte die 26-Jährige als vermisst gemeldet, nachdem er ihre Leiche im Wald vergrub.

Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Mutter aus Duisburg ist ihr Ehemann am Montag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte gestanden, die 26-Jährige am 7. September 2019 in der gemeinsamen Wohnung erwürgt und die Leiche anschließend in einem Waldstück vergraben zu haben. Dort war sie rund drei Monate später gefunden worden.



"Wollte sie nur für mich haben"

Auslöser der Tat waren die Trennungsabsichten der Frau. Das Urteil des Duisburger Schwurgerichts lautet auf Mord. Nach der Tat hatte der 29-jährige Deutsche die Leiche in einen Koffer gelegt, den er zunächst in seinem Auto versteckt hatte. Bei der Polizei hatte er seine Frau als vermisst gemeldet.



In seiner Vernehmung hatte der 29-Jährige später über seine Ehefrau gesagt: "Ich habe sie sehr geliebt. Ich wollte sie nur für mich haben." Die Richter werteten die Tat als "Demonstration des eigenen, uneingeschränkten Besitzdenkens".