"Schwierigkeiten zu atmen"

Bericht: Verurteilter Millionär Durst mit Corona infiziert

16.10.2021, 22:58 Uhr | t-online, wan

Der amerikanische Millionär Robert Durst, der vor kurzem wegen Mordes verurteilt wurde, ist offenbar schwer an Corona erkrankt. Der amerikanischen Fernsehsender NBC News berichtet, dass Durst positiv getestet worden sei.

Der vor kurzem zu lebenslanger Haft verurteilte US-Millionär Robert Durst hat sich mit Corona infiziert, meldet NBC. Dabei beruft sich der Sender auf Aussagen des Anwalts von Durst. "Er sah schrecklich aus, schlimmer denn je. Er hat Schwierigkeiten zu atmen und Schwierigkeiten zu sprechen", sagte sein Anwalt dem Sender. Den Berichten zufolge ist er an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Der 78-jährige Immobilienerbe war am 17. September von einem Geschworenengericht für schuldig befunden worden, seine Bekannte Susan Berman in der Weihnachtszeit im Jahr 2000 in ihrem Haus in Beverly Hills erschossen zu haben. Am vergangenen Donnerstag wurde das Strafmaß verkündet: lebenslange Haft.



Durst ist gesundheitlich angeschlagen und leidet an Blasenkrebs. Zu seinen Verhandlungen erschien er im Rollstuhl.