Tötung im Streit um Maskenpflicht

Tankstellen-Mord: Angeklagter gesteht Vorwürfe

25.03.2022, 11:07 Uhr | AFP, dpa

Im Streit um die Maskenpflicht tötet ein 50-jähriger Mann einen Tankstellenmitarbeiter – diese Tat löste bundesweit Entsetzen aus. Nun gestand der Angeklagte.

Der Angeklagte im Prozess um die Tötung eines Tankstellenmitarbeiters im Streit um die Maskenpflicht vor dem Landgericht in Bad Kreuznach hat die Vorwürfe gestanden. "Ich bereue meine Taten und schäme mich", ließ Mario N. in einer schriftlichen Erklärung über seinen Verteidiger am Freitag mitteilen. Erklären könne er sich sein Handeln bis heute nicht. In der Einlassung entschuldigte er sich auch bei der Familie des Opfers.

In einer ersten Vernehmung hatte der 50-Jährige die Tat bereits umfänglich gestanden, schwieg danach aber. Die Anklage wirft ihm Mord aus niederen Beweggründen sowie das unerlaubte Führen der Tatwaffe und der unerlaubte Besitz einer weiteren Schusswaffe vor. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus.

Laut Anklage soll es im September beim Bezahlen an der Tankstelle in Idar-Oberstein mit dem 20 Jahre alten Kassierer zu einem Streit um die Maskenpflicht gekommen sein. Rund anderthalb Stunden nach seinem ersten Besuch im Geschäft sei der Mann mit Maske zurückgekehrt. Erneut sei es zu einer Diskussion gekommen, in deren Verlauf der 50-Jährige den Mann erschossen habe.