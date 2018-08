Waldbrand bei Berlin

"Ohne Helikopter hätten wir Klausdorf nicht halten können"

24.08.2018, 18:44 Uhr | dpa, aj

Im Kampf gegen die Flammen in Brandenburg kann die Feuerwehr Erfolge verbuchen. Der Waldbrand ist zu großen Teilen eingedämmt. Ein t-online.de-Reporter war vor Ort.

Hunderte Feuerwehrleute kämpfen gegen den riesigen Waldbrand bei Treuenbrietzen im Südwesten Brandenburgs. Der Brand sei inzwischen stark eingedämmt, so Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD): "Weite Teile sind unter Kontrolle."

Diese Region ist südlich von Berlin vom Feuer betroffen. (Quelle: t-online.de/Nour Alnader)

Eine große Rolle dabei haben die Löschhubschrauber gespielt: "Ohne den Luftwaffenhubschrauber hätten wir Klausdorf nicht halten können", sagte Michael Knape, Bürgermeister von Treuenbrietzen. Neben Löschhelikoptern der Bundeswehr und Bundespolizei sind Wasserwerfer der Polizei im Einsatz. Trotz erster Erfolge könnten die Löscharbeiten aufgrund des Wetters noch mehrere Tage dauern, sagte Heinz Schröter.

Freiwillige unterstützen mit Essen und Trinken

Unterstützung gab es auch von der Bevölkerung. Privatleute und Firmen haben Essen und Getränke gespendet und alle paar Minuten zum Einsatzort gebracht, berichtete t-online.de-Reporter Lars Wienand. Im Netz haben Menschen ihre Dankbarkeit an die Helfer ausgedrückt. 600 Einsatzkräfte sind seit Donnerstagnachmittag bei den Löscharbeiten beteiligt.

Feuerwehrleute machen Pause: Für die Helfer gab es Erbsensuppe. (Quelle: Lars Wienand/t-online.de)

500 Menschen mussten evakuiert werden

Mehr als 500 Menschen mussten wegen des Feuers, das sich am Donnerstagnachmittag von zunächst fünf Hektar rasch auf rund 400 Hektar (400 Fußballfelder) ausgebreitet hatte, ihre Häuser verlassen. Rauchschwaden zogen sogar über Berlin, ganze Straßenzüge seien verraucht, erklärte die Feuerwehr. Die Evakuierten verbrachten die Nacht bei Bekannten oder in einer Notunterkunft. Betroffen waren die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen südlich von Potsdam. Erste Bewohner durften bereits zurück nach Hause. Andere müssen sich noch gedulden.

Thomas Seehaus vom Landgut Hennickendorf: Nicht nur die Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen, Landwirte unterstützen mit ihren Fässern. (Quelle: Lars Wienand/t-online.de)

Verstreute Munition macht Löscharbeiten riskant

Munitionsreste im Wald erschweren die Löscharbeiten. Feuerwehrleute können sich nicht gefahrlos frei bewegen. Das Feuer kann Handgranaten oder Patronen zur Explosion bringen, sagte Vize-Landrat Christian Stein. Die Feuerwehr betrete deshalb manche Waldstücke gar nicht. Stattdessen werde auf Rettung aus der Luft gesetzt.

Bahn- und Straßenverkehr beeinträchtigt

Das Feuer wirkte sich auch auf den Bahnverkehr aus. Betroffen sei die Strecke zwischen Wannsee und Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming), teilte die Ostdeutschen Eisenbahn (Odeg) auf ihrer Internetseite mit. Die Regionalbahnen des privaten Eisenbahnunternehmens endeten bereits in Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark), Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen.

"Es bestehen ebenfalls erhebliche Straßensperrungen. Ein planmäßiger Schienenersatzverkehr ist dadurch nicht möglich", teilte das Unternehmen weiter mit. Der Flugverkehr dagegen war nicht beeinträchtigt. "Die Flieger starten alle", sagte auch eine Flughafensprecherin am frühen Freitagmorgen in Berlin.

Weitere Brände in der Nähe

In der Nähe des großen Waldbrands bei Treuenbrietzen in Brandenburg brennt es zusätzlich an zwei weiteren Stellen. Wie der benachbarte Landkreis Teltow-Fläming am Freitag mitteilte, stehen auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei der Stadt Jüterbog rund hundert Hektar in Flammen. Ein weiteres kleineres Feuer loderte auf sieben Hektar am sogenannten Keilberg ebenfalls in der Nähe Jüterbogs.

Die Polizei geht auch einem Verdacht auf Brandstiftung nach. Von April bis Anfang August hat es in Jüterbog und Altes Lager, einem Ortsteil von Niedergörsdorf, 22 Brände gegeben. Mehr als zehn Einsätze mit Verdacht auf Brandstiftung gab es seit Anfang Juli.