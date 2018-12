Stufe 7,2

Starkes Erdbeben vor den Philippinen

29.12.2018, 08:54 Uhr | dpa

Die Provinz Tawi-Tawi in der Region Mindanao (Symbolbild): Vor den Philippinen hat es ein Erdbeben gegeben. (Quelle: Joseph C. Ceriales/imago)

Wieder werden die Philippinen von einem Erdbeben heimgesucht. Die Behörden geben zunächst eine Tsunami-Warnung aus. Die wird jedoch später zurückgenommen.

Der Süden der Philippinen ist am Samstag von einem Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert worden. Das US-Tsunami-Warnsystem löste daraufhin zunächst eine Tsunami-Warnung aus. Gefährliche Wellen seien an Küsten möglich, hieß es. Diese Warnung wurde nach einigen Stunden jedoch aufgehoben. Die Menschen sollten jedoch aufmerksam bleiben und in der Nähe des Meeres Vorsicht walten lassen.

Meldungen über Schäden oder Verletze lagen zunächst nicht vor. Berichten von Augenzeugen zufolge dauerte die Erschütterung etwa eine Minute. Ein Behördenvertreter sagte: "Das Erdbeben war nicht zerstörerisch."

Laut dem Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen wurden nach dem Erdbeben lediglich Wellen in einer Höhe von bis zu 80 Zentimetern über den Gezeiten gemeldet. Darüber hinaus habe es in der tieferen See einige Unruhe gegeben.

Letztes verheerendes Beben 2013

Laut dem Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen lag das Epizentrum des Bebens 162 Kilometer südöstlich der Gemeinde Governor Generoso in der Provinz Davao Oriental.

Die Philippinen liegen auf dem Pazifischen Feuerring, auf dem sich rund 90 Prozent der Erdbeben weltweit ereignen. Das letzte starke Erdbeben erschütterte das Land im Oktober 2013: Damals wurden durch ein Beben der Stärke 7,1 mehr als 220 Menschen getötet. Im Juli 1990 kamen bei einem Beben der Stärke 7,8 auf der im Norden liegenden Insel Luzon mehr als 2.400 Menschen ums Leben. Das war eines der schwersten Beben, von denen das Land jemals getroffen worden war.