Protest von "Smash Cruiseshit"

Kreuzfahrtschiff stundenlang im Kieler Hafen blockiert

10.06.2019, 11:31 Uhr | dpa

In Kiel haben Aktivisten sechs Stunden lang ein Kreuzfahrtschiff blockiert. Der Protest richtet sich gegen die Umweltbelastung durch große Schiffe. Die Polizei hat die Aktion in den Morgenstunden beendet.

Mit rund sechs Stunden Verspätung ist ein Kreuzfahrtschiff nach einer Blockadeaktion von rund 50 Umweltaktivisten in Kiel ausgelaufen. Das Schiff sei am späten Sonntagabend Richtung Kopenhagen gestartet, teilte die Polizei mit. Die Demonstranten kreuzten demnach mit kleinen Booten vor dem Bug des Schiffes und hielten es so auf. Rund 40 Aktivisten seien von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Fünf Aktivisten besetzten darüber hinaus am nahe liegenden Ostseekai einen Kran, zwei von ihnen wollten diesen nicht verlassen und mussten abgeseilt werden.

Transparent am blockierten Kreuzfahrtschiff: Aktivisten von "Smash Cruiseshit" hinderten das Schiff sechs Stunden am Auslaufen. (Quelle: Pressemitteilung Smash Cruiseshit)

Die Gruppe "Smash Cruiseshit" erklärte, sie wolle mit der Aktion den Schadstoffausstoß des Kreuzfahrtschiffes "Zuiderdam" unterbrechen und auf die Arbeitsbedingungen an Bord aufmerksam machen. "Teilweise nur 2 Euro Stundenlohn und 72 Stunden Arbeit. Diese Ausbeutung muss aufhören!", schrieben die Aktivisten auf Twitter, und: "Kreuzfahrtschiffe tragen zur Erhitzung des Planeten bei – durch Rußpartikel, die sich auf Eisbergen in der Arktis absetzen, schmilzt das Eis dort noch schneller."







Verletzt wurde bei der Aktion nach Polizeiangaben niemand, "Smash Cruiseshit" schrieb auf Twitter hingegen von einigen Leichtverletzten. Wie viele Passagiere auf dem Kreuzfahrtschiff waren, konnte die Polizei nicht sagen.