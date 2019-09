Erdbeben erschüttert Marmararegion vor Istanbul

Erdbeben in der Türkei

Seismische Zeitbombe Istanbul

Diese Bilder der Zerstörung entstanden durch ein Erdbeben am 17. August 1999 in Istanbul. Bei einer Stärke von 7,4 auf der Richterskala bebte 45 Sekunden lang die Erde. Nun droht wieder ein so heftiges Beben.

mehr