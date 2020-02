Schäden im Norden und Westen

Nach "Victoria" droht an Elbe und Weser eine Sturmflut

17.02.2020, 08:48 Uhr | dpa, aj

"Victoria" ist über den Westen und Norden Deutschlands hinweggezogen. Während die Bahn am Montagmorgen wieder fahren sollte, müssen die Menschen an der Küste mit Hochwasser rechnen.

Nach dem Durchzug von Sturmtief "Victoria" besteht an der Nordseeküste und der Elbe die Gefahr einer Sturmflut. Das Hochwasser an der ostfriesischen Küste und im Wesergebiet werde am Morgen und am Vormittag 1 bis 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser liegen, so das das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Im Elbegebiet steigt das Wasser etwa 1,5 Meter höher und an der Nordseeküste um bis zu 2 Meter.

Ausläufer des Sturmtiefs ließen am Sonntagabend etwa in Niedersachsen etliche Bäume umstürzen. Im Landkreis Nienburg (Weser) stürzte bei Hoya ein Baum auf ein fahrendes Auto. Auch der Wagen einer 23-Jährigen wurde beschädigt, sie konnte den auf der Straße liegenden Ästen nicht mehr rechtzeitig ausweichen, hieß es von der Polizei. In Edewecht (Landkreis Ammerland) traf ein Baum einen vorbeifahrenden Kleintransporter. Auf der Autobahn 28 bei Westerstede prallte ein Streifenwagen gegen einen umgestürzten Baum. Verletzt wurde bei diesen Vorfällen laut Polizei niemand.

Bahn sperrt wegen Sturmtief "Victoria" viele Strecken

Die Deutsche Bahn sperrte mehrere Strecken, Züge zwischen Hamburg und Münster mussten umgeleitet werden, ebenso zwischen Hamburg und Berlin. In Hamburg rückte die Polizei mehr als 70 Mal zu wetterbedingten Einsätzen aus. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Die Bahn konnte die unterbrochenen Zugverbindungen am Abend und in der Nacht wiederherstellen. Zu Betriebsbeginn am Montagmorgen werde alles wieder rollen, hieß es von einem Bahnsprecher.

Nordrhein-Westfalen: "Victoria" legt den Zugverkehr lahm. (Quelle: Nord-West-Media TV/dpa)

Besonders bemerkbar machten sich "Victoria" auch in Nordrhein-Westfalen. Wegen eines umgestürzten Baumes auf eine Oberleitung im Münsterland musste die Strecke dort, auf der auch der Fernverkehr von Koblenz nach Norddeich unterwegs ist, gesperrt werden. 200 Reisende mussten einen Intercity verlassen und in Busse umsteigen. IC- und EC-Züge wurden umgeleitet.

Auch in Großbritannien hat ein schwerer Sturm Schäden angerichtet. "Dennis" sorgte am Wochenende für Überschwemmungen, Verkehrschaos und Stromausfälle. Hunderte Flüge wurden gestrichen, Soldaten mobilisiert, im Süden von Wales wurde wegen starker Regenfälle die höchste Warnstufe ausgerufen. Bis Sonntagmittag zählte das Umweltamt eine Rekordzahl von fast 600 Flutwarnungen. Mindestens ein Mensch kam durch das Unwetter ums Leben.