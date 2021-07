Laschet und Steinmeier in Erftstadt

"Das Schicksal der Opfer zerreißt uns das Herz"

17.07.2021, 13:49 Uhr | t-online

Flutkatastrophe: So dramatisch ist die Lage in den besonders betroffenen Gebieten. (Quelle: t-online)

Flutkatastrophe: So ist die Lage in den betroffenen Gebieten

In Erftstadt haben die Fluten riesige Erdlöcher aufgerissen und Häuser weggespült. NRW-Ministerpräsident Laschet und Bundespräsident Steinmeier machen sich vor Ort ein Bild von der Lage.

Die Flutkatastrophe hat viele Orte in Westdeutschland verwüstet. Zu den am schwersten getroffenen Gemeinden gehört wohl Erftstadt, südlich von Köln. Im Ortsteil Blessem unterspülten die Fluten mehrere Häuser und ließen sie einstürzen. Die Rettungsarbeiten sind schwierig, weil auch Straßen und Brücken zerstört sind. Es wird befürchtet, dass unter den Trümmern der Häuser und in überfluteten Autos Todesopfer sind.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief die Bürger angesichts der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands zum Zusammenhalt auf. "In Zeiten der Not steht unser Land zusammen", sagte Steinmeier bei einem Besuch im schwer vom Hochwasser betroffenen Rhein-Erft-Kreis. "Ihr Schicksal zerreißt uns das Herz", sagte er mit Blick auf die Opfer der Überflutungen. "Der Schaden ist groß, die Aufräumarbeiten werden dauern – und die Unterstüzungsbereitschaft muss anhalten."

Frank-Walter Steinmeier (zweiter von rechts) und Armin Laschet (r) in Erftstadt: Teile von Blessem wurden komplett überflutet. (Quelle: Marius Becker/dpa)



Steinmeier dankte den Helfern bei der Flutkatastrophe. Viele hätten "bis zur Erschöpfung und jenseits davon gearbeitet", sagte der Bundespräsident. Er sprach den Helfen seinen tief empfundenen Dank "im Namen aller Deutschen" aus. Der Ruf nach Hilfe aus allen Teilen der Region sei "groß und drängend", sagte Steinmeier.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) versprach Direkthilfe für die vom Hochwasser betroffenen Menschen. Es werde "sehr unbürokratisch Geld ausgezahlt", sagte der Unions-Kanzlerkandidat bei dem Besuch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der besonders betroffenen Stadt. Danach werde man zusammen mit dem Bund "strukturell" den Städten helfen müssen, den Wiederaufbau zu bewerkstelligen.