"Ein blankes Chaos"

Im Video: Tornado in Ostfriesland? Sturm deckt zahlreiche Häuser ab

17.08.2021, 10:44 Uhr | dpa, aj

Ein heftiger Sturm hat in einer Gemeinde in Ostfriesland eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Rund 50 Häuser wurden durch den Sturm - möglicherweise ein Tornado - beschädigt. Fünf Häuser seien vorerst nicht mehr bewohnbar.

Umgekippte Bäume, abgedeckte Dächer, weggerissene Dachfirste: In Ostfriesland hat ein heftiger Sturm für schwere Schäden gesorgt. Es soll geprüft werden, ob es sich um einen Tornado handelte.

Ein heftiger Sturm hat in einer Gemeinde in Ostfriesland eine Schneise der Verwüstung hinterlassen (die Aufnahmen dazu sehen Sie hier oder oben im Video). In Großheide im Kreis Aurich wurden am Montagabend nach Feuerwehrangaben rund 50 Häuser durch den Sturm – möglicherweise ein Tornado – beschädigt. Der schwere örtlich begrenzte Sturm hatte den küstennahen Ort im Westen von Niedersachsen etwa gegen 20.15 Uhr getroffen.

Einige der Gebäude seien unbewohnbar, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen in Aurich. Die Bewohner seien von der Gemeinde in Notunterkünfte gebracht worden. Allerdings gab es weiterhin keine Meldungen über Verletzte, wie die Sprecherin mitteilte.

Rund 100 Feuerwehrleute aus dem gesamten Kreis waren im Einsatz. Inzwischen haben sich Mitarbeiter der Gemeinde Großheide in Ostfriesland am Dienstagmorgen einen Überblick über die Schäden verschafft. Eine Bilanz gebe es noch nicht, sagte eine Sprecherin der Gemeinde.

Ein Video, das auf Twitter geteilt wurde, soll die Windhose in Ostfriesland zeigen:

Rettungskräfte hatten Mühe, Straßen zu räumen, um zu den Einsatzorten zu gelangen. Der Sturm hatte Bäume entwurzelt, Dächer abgedeckt, ganze Dachfirste weggerissen und Fahrzeuge umgeworfen. Auch einzelne Gas-, Wasser-, und Stromleitungen wurden durch umgestürzte Bäume beschädigt, sodass einige Anwohner zeitweise ohne Strom ausharren mussten. Noch in der Nacht haben Angestellte eines Dachdeckerbetriebs die Dächer regensicher gemacht.

Ein Anwohner berichtete t-online, wie er zunächst ein Wohnmobil an seinem Fenster vorbeifliegen sah. Kurz darauf soll der Sturm das Dach seines Hauses weggefegt haben. Sein Haus müsse nun abgerissen werden.

DWD überprüft, ob es ein Tornado war

"Es war ein blankes Chaos, das beseitigt werden musste", sagte Kreisfeuerwehrsprecher Manuel Goldenstein am Dienstagmorgen. Er sprach von einem "tornadoähnlichen" Unwetter, das es so noch nie im Kreis gegeben habe.

Ob es sich womöglich um einen Tornado handelte, war zunächst nicht klar. Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte auf Anfrage: "Plausibel wäre es. Wir müssen es aber prüfen." Die Wetterseite Tornadoliste.de stuft den Sturm bereits als Tornado ein.