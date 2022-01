Istanbul verlängert Flugstopp

Schnee-Chaos in der Türkei: Flughafendach stürzt ein

25.01.2022, 08:22 Uhr | AFP, dpa, joh

Die "Blaue Moschee" von Schnee bedeckt: In der Türkei fällt in diesen Tagen außergewöhnlich viel Schnee – mit tragischen Folgen. (Quelle: t-online)

Das Land hat mit den Schneemassen zu kämpfen – vor allem im Verkehr: Bei mehreren Unfällen sind Menschen verletzt und getötet worden. Vorerst hält das Wetter in mehreren Regionen an.

Starker Schneefall sorgt derzeit in der Türkei und in Griechenland für ein Verkehrschaos. Am Flughafen Istanbul stürzte ein Dach unter der Last des Schnees ein, alle Flüge sind vorerst ausgesetzt.

Wegen Schneefalls fallen weiterhin zahlreiche Flüge in der türkischen Metropole Istanbul aus. Der Flugstopp am größten Airport der Stadt werde bis 13 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) verlängert, teiltet die Betreiberfirma am Dienstag auf Twitter mit. Auch die zivile Luftfahrtbehörde schrieb, dass Pisten am internationalen Flughafen Istanbul aufgrund der Wetterbedingungen noch geschlossen seien. Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines erklärte, dass es auch zu Ausfällen am kleineren Airport Sabiha Gökcen am anderen Ende der Stadt komme. Grund sei eine Einschränkung der Flüge vonseiten der lokalen Behörden.

Der Flughafen in Istanbul wurde am Montag wegen eines starken Schneesturms geschlossen. Die Schneemassen brachten das Dach eines Frachtterminals zum Einsturz.

Starker Schneefall in der Türkei: In Istanbul sollen keine privaten Fahrzeuge mehr genutzt werden. (Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa)



Der Istanbuler Gouverneur Ali Yerlikaya untersagte das Benutzen von privaten Fahrzeugen in der Metropole. Räumfahrzeuge waren im Einsatz, um Straßen von Schnee und Eis zu befreien. Zahlreiche Menschen mussten laut Medienberichten die Nacht im Auto verbringen.

Auch in den Tourismusgebieten Bodrum und Antalya schneite es. Im Laufe des Dienstags wird laut Wetterbehörde weiterer Schneefall in der Region Istanbul und in Anatolien erwartet.

Athen muss Schulen und Impfzentren schließen

In Griechenland und der Türkei hat ein heftiger Winterausbruch für Chaos gesorgt. In Athen mussten zahlreiche Schulen und Impfzentren schließen. Beide Länder meldeten aufgrund der widrigen Wetterumstände Stromausfälle und Verkehrsbehinderungen.

Der Flugbetrieb in Istanbul werde "aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt", erklärte die türkische Flughafenbehörde. Laut Medienberichten war es das erste Mal seit seiner Eröffnung im Jahr 2019, dass der Istanbuler Flughafen wegen schlechten Wetters komplett geschlossen wurde. Wegen neuer starker Schneefälle ab Montagabend rieten die Behörden den Bewohnern der Millionenmetropole, vorsichtshalber zu Hause bleiben.

Autofahrer kämpfen gegen Schneemassen auf Straßen

Viele Einkaufszentren in Istanbul schlossen vorzeitig, Lieferdienste stellten ihren Betrieb ein. Auf zahlreichen Plätzen in der Stadt spielten Kinder im Schnee und bauten Schneemänner. Autofahrer hatten derweil mit den schlechten Bedingungen auf den Straßen zu kämpfen: Auf steilen Straßenabschnitten kam es zu zahlreichen Unfällen und auf den Autobahnen bildeten sich lange Staus.

Flugzeuge stehen auf einem ehemaligen Flughafen bei starkem Schneefall an der Südküste Athens, Griechenland: Eine intensive Kaltfront zog am Montag über Griechenland hinweg und verursachte in vielen Regionen stundenlange Reiseunterbrechungen. (Quelle: Lefteris Partsalis/XinHua/dpa)



Auch in großen Teilen Griechenlands schneite es am Montag – sogar auf der südlichen Insel Kreta. Das Tief Elpis, benannt nach dem griechischen Wort für Hoffnung, sorgte in Teilen des Landes in der Nacht für Tiefsttemperaturen von minus 14 Grad Celsius. Schulen im Großraum der Hauptstadt Athen, Impfzentren und das Parlament wurden geschlossen.

Polizei sperrt Autobahnen

Rund um Athen saßen zahlreiche Autofahrer aufgrund der schlechten Verkehrsbedingungen in ihren Fahrzeugen fest. Die Polizei sperrte die Autobahnauffahrten im Norden der Hauptstadt. "Meine Frau hat seit dem Morgen nichts mehr zu essen bekommen. Wir hatten nur eine kleine Flasche Wasser dabei", sagte ein Autofahrer dem TV-Sender Star TV.

Der Schnee behinderte auch den U-Bahn-Verkehr zum Athener Flughafen. Im Luft- und Fährverkehr gab es zunächst aber keine Probleme. Die Behörden bemühten sich nach Angaben von Regierungssprecher Giannis Ekonomou mit Hochdruck darum, Autobahnen und andere große Straßen freizuräumen. Nach Angaben des Zivilschutzes sollten die Schneefälle noch bis Dienstag anhalten.

Auf der Insel Mykonons lagen Strände unter einer weißen Schneedecke. Auf anderen Kykladeninseln wie Andros, Naxos und Tinos waren Bergdörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Auf der Insel Euböa, wo im Sommer verheerende Waldbrände gewütet hatten, fiel in einigen Dörfern der Strom aus.