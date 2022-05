Der Irak hat allein seit April acht solcher Habubs erlebt, der jüngste bedeckte am Montag eine Fläche größer als Großbritannien. 2.000 Menschen wurden mit Atembeschwerden in Krankenhäusern behandelt, im ganzen Land waren Rettungswagen unterwegs, um Menschen bei drohender Erstickung zu helfen. Im Westen Syriens sollen sieben Menschen in dem Sandsturm umgekommen sein, die starken Winde hätten Bäume entwurzelt und Stromausfälle verursacht, berichtet die Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Zugleich stiegen die Temperaturen auf stellenweise mehr als 40 Grad.