Viele Tote durch Erdbeben in Afghanistan

Die Angaben regionaler Erdbebenwarten zur StĂ€rke schwankten zunĂ€chst. Pakistanische Behörden gaben das Beben am spĂ€ten Dienstagabend (Ortszeit) mit einer StĂ€rke von 6,1 an. Die US-Erdbebenwarte (USGS) vermeldete die StĂ€rke 5,9 sowie ein etwas schwĂ€cheres Nachbeben. Demnach befand sich das Zentrum des Bebens rund 50 Kilometer sĂŒdwestlich der Stadt Chost nahe der Grenze zu Pakistan in rund zehn Kilometern Tiefe.

Den pakistanischen Angaben zufolge waren die ErschĂŒtterungen in weiten Teilen des Landes, in der Hauptstadt Islamabad und selbst in Lahore im Osten des Landes zu spĂŒren. Örtliche EinsatzkrĂ€fte versuchten laut der Katastrophenschutzbehörde, sich einen Zugang in die betroffene abgelegene Bergregion zu verschaffen. Zu SchĂ€den und Opfern gab es von pakistanischer Seite zunĂ€chst keine Angaben.