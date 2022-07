Wegen Dürre: Italienische Stadt Verona rationiert das Trinkwasser

Wer in Verona seine Blumen gie├čt oder das Auto w├Ąscht, muss k├╝nftig mit Geldstrafen rechnen. Denn in der italienischen Stadt wird das Wasser knapp.

Verona rationiert wegen der anhaltenden Trockenheit in Italien den Trinkwasserverbrauch. Der B├╝rgermeister der Stadt habe aufgrund der Wetterlage und deren Folgen f├╝r die Wasserversorgung eine Verordnung unterzeichnet, "die den Trinkwasserverbrauch f├╝r private Zwecke beschr├Ąnkt", hie├č es am Samstag auf der Website der 250.000-Einwohner-Stadt.

Bis zum 31. August ist es demnach untersagt, Trinkwasser zur Bew├Ąsserung von G├Ąrten und Sportanlagen sowie zum Autowaschen und zum Bef├╝llen von Swimmingpools zu verwenden. Bei Nichtbeachtung des Verbots drohe ein Bu├čgeld bis zu 500 Euro . ├ähnliche Ma├čnahmen wurden bereits in anderen St├Ądten Italiens verordnet; Verona ist bislang die gr├Â├čte Stadt.

Schlimmste Trockenheit seit 70 Jahren

Wie andere europ├Ąische L├Ąnder litt Italien in den vergangenen Wochen unter einer ungew├Âhnlichen Hitzewelle, gleichzeitig fehlte der Regen. Die landwirtschaftlich wichtige Po-Ebene in Norditalien erlebt die schlimmste D├╝rre seit 70 Jahren. Laut dem gr├Â├čten Bauernverband des Landes, Coldiretti, bedroht die Trockenheit mehr als 30 Prozent der landesweiten Agrarproduktion und die H├Ąlfte der Viehzucht in der Po-Ebene. Dort wird vor allem der Parmaschinken produziert.