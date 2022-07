Schwere Flut: Australier verzweifelt nach Hochwasser im Großraum Sydney

"Wir werden verkaufen" Australier verzweifelt nach neuer Flut im Gro├čraum Sydney Von dpa Aktualisiert am 05.07.2022 - 10:30 Uhr Lesedauer: 3 Min. Rettungskr├Ąfte in den Fluten: Im Gro├čraum der Millionenstadt mit dem weltber├╝hmten Opernhaus wurden ganze Gebiete meterhoch ├╝berflutet. (Quelle: Loren Elliott/Reuters-bilder)

Innerhalb k├╝rzester Zeit f├╝rchten verzweifelte Menschen im Gro├čraum Sydney erneut um ihre Existenz. Die Krise sei alles andere als vorbei, sagt ein Regionalpolitiker.

Teile der australischen Ostk├╝ste stehen nur vier Monate nach den historischen ├ťberschwemmungen vom M├Ąrz erneut unter Wasser. Die Situation ist teilweise so dramatisch, dass die Regierung das Hochwasser im Bundesstaat New South Wales zur Naturkatastrophe erkl├Ąrt hat, um schneller Gelder f├╝r die Flutopfer freimachen zu k├Ânnen. Besonders betroffen ist die Metropole Sydney. Im Gro├čraum der Millionenstadt mit dem weltber├╝hmten Opernhaus wurden ganze Gebiete meterhoch ├╝berflutet.

Innerhalb von nur vier Tagen sei mehr Niederschlag gefallen als in London in einem ganzen Jahr, rechneten Meteorologen vor. Das verdeutlicht, was f├╝r Sturzb├Ąche da vom Himmel gekommen sind. Verantwortlich ist ein m├Ąchtiges Tiefdruckgebiet zwischen Australiens Ostk├╝ste und der Nordinsel Neuseelands, das feuchte Luft und schwere Wellen an die K├╝ste von New South Wales treibt.

"Wegen der fr├╝heren ├╝berdurchschnittlichen Niederschl├Ąge im Sommer und in Teilen des Herbstes f├Ąllt dieser Regen auf feuchte B├Âden und volle Wasserspeicher", schrieb der Klimaexperte Mark Howden von der Australian National University im "Sydney Morning Herald". Die Folge: Die Fl├╝sse schwellen in Windeseile an und treten ├╝ber die Ufer.

Klimaexperte warnt: Extreme werden sich h├Ąufen

Howden warnte, dass sich solche extremen Wetterereignisse in Zukunft h├Ąufen werden, "wenn wir nicht jetzt handeln". Es m├╝sse schnell ein klarer Plan her, um die Auswirkungen der globalen Erderw├Ąrmung zu bek├Ąmpfen. Denn Australien leidet ganz besonders unter den Folgen des Klimawandels ÔÇô Hitzewellen, Buschbr├Ąnde und Hochwasser in immer gr├Â├čerem Ausma├č und immer k├╝rzeren Abst├Ąnden sind die Folge.