Abtreibung bei Kind durchgeführt: Ermittlung gegen Ärztin

Bernard sagte in einem Interview am Dienstag, dass einige Menschen langsam erkennen, dass die Auswirkungen der Anti-Abtreibungsgesetze "eigentlich nicht das sind, was sie beabsichtigen", da schwangere Menschen in lebensbedrohliche und gefährliche Situationen gebracht werden. Man höre aus dem ganzen Land Geschichten von Menschen, die sich in einer schlimmen Situation befinden, Komplikationen oder Traumata haben und eine Abtreibung brauchen, aber diese nicht bekommen können.