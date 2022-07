Seelsorger schmuggelt Drogen in Dönern

Minister bricht in Tränen aus Massenvergewaltigung in Südafrika: Acht Opfer, 82 Verdächtige Von dpa Aktualisiert am 30.07.2022 - 22:03 Uhr Lesedauer: 1 Min. Gesundheitsminister Aaron Motsoaledi: Bei einer Pressekonferenz zur Massenvergewaltigung fing er an zu weinen. (Quelle: imago stock&people)

Models sind nahe Johannesburg mehrfach vergewaltigt worden. Die Grausamkeit der Täter sorgt landesweit für Entsetzen.

Nach einer Massenvergewaltigung von acht Frauen hat die Polizei in Südafrika 82 Verdächtige festgenommen. Beamte untersuchten mindestens 32 Vergewaltigungsfälle, teilte die Polizei der nördlichen Provinz Gauteng am Samstag mit. Einige der Opfer seien von bis zu zehn Männern vergewaltigt worden, sagte Polizeiminister Bheki Cele. Die Gruppe von Tätern habe außerdem einen bewaffneten Raubüberfall begangen.

Am Freitag hatten schwerbewaffnete Täter in der Ortschaft Krugersdorp nahe der Wirtschaftsmetropole Johannesburg eine Filmcrew überfallen, die in einer stillgelegten Bergbaumine ein Musikvideo drehte. Die acht vergewaltigten Frauen seien alle Models im Alter zwischen 19 und 35 Jahren gewesen. Die Angreifer hätten nach Polizeiangaben auch Geldbörsen, Handys und Schmuck gestohlen und seien anschließend vom Tatort geflohen. Polizeibeamte erschossen zwei der Täter auf der Flucht.

Mehr als 10.000 Vergewaltigungen in drei Monaten

Präsident Cyril Ramaphosa bezeichnete die Tat als "entsetzlich". Gesundheitsminister Aaron Motsoaledi brach während eines Presseinterviews am Samstag in Tränen aus. Einwohner von Krugersdorp sagten dem lokalen Fernsehsender eNCA, sie lebten seit dem Vorfall in Angst.