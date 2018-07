Mönchengladbach

Polizisten schießen bei Familienstreit auf Angreifer

19.07.2018, 19:22 Uhr | dpa

In NRW haben Polizeibeamte bei einem Einsatz auf einen 25-Jährigen geschossen. Der Mann habe sich zuvor nicht beruhigen lassen. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei prüft den Fall.

Ein 25-jähriger Mann ist am Mittwoch in Mönchengladbach durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe schwer verletzt worden. Der zuständigen Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Aachen zufolge sei der Mann mit einer mit Nägeln bestückten Holzlatte auf die Beamten losgegangen und habe sich weder durch den Einsatz von Pfefferspray noch durch Warnschüsse stoppen lassen. Der Mann sei dann laut Mitteilung "im Bauch- und Oberschenkelbereich schwer verletzt" worden.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft teilte der dpa mit, dass sich der Mann in einem Krankenhaus befinde und nicht in Lebensgefahr schwebe. Die Ermittlungen hat wie in Fällen von Schusswaffengebrauch durch Polizeikräfte eine andere Behörde, in diesem Fall die Polizei Aachen, übernommen. Zum Hergang wurde mitgeteilt, dass die Polizei am Mittwoch zu einem Haus gerufen wurde, in dem es zu Familienstreitigkeiten gekommen war.

Laut Staatsanwaltschaft stehe derzeit noch nicht fest, ob die Schüsse aus einer Waffe oder mehreren Waffen stammen. Auch müsse noch geprüft werden, ob der Schusswaffeneinsatz gerechtfertigt war oder "ob tatsächliche Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten der Beamten vorliegen".