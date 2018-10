Erstmals seit 25 Jahren

New York erlebt Wochenende ohne Mord

16.10.2018, 14:05 Uhr | AFP

Autos der Polizei in New York City: Dass es an diesem Wochenende keine Schießerei gab, entspricht allerdings nicht dem allgemeinen Trend. (Symbolbild) (Quelle: G. Ronald Lopez/imago)

Keine Schießerei, kein Mord – und das ein ganzes Wochenende lang: Das ist in New York eine Nachricht wert. Doch insgesamt ist es in der Stadt kaum friedlicher geworden.

New York hat erstmals seit 25 Jahren ein Wochenende ohne Schießerei erlebt. "Es gab am Freitag, Samstag und Sonntag weder Schießereien noch Morde", sagte der Polizeichef der US-Metropole, James O'Neill, am Montag. "Das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, und darauf kann nicht nur die New Yorker Polizei stolz sein, darauf können alle New Yorker stolz sein." Der Polizei zufolge gab es in der Millionenstadt zuletzt 1993 ein Wochenende ohne Schießerei.

Allerdings lässt sich von der guten Nachricht vom Wochenende kein Trend ablesen. So sei das Wochenende vom 6. und 7. Oktober "furchtbar" gewesen, erklärten die Behörden, es habe mehrere Schießereien in Brooklyn und in der Bronx gegeben.

Insgesamt gibt es mehr Morde als im Vorjahr

Auch nimmt die Zahl der Morde in New York wieder zu, nachdem im vergangenen Jahr mit 292 Morden die niedrigste Zahl seit den 1950er-Jahren verzeichnet worden war. Im ersten Halbjahr 2018 gab es 147 Morde, eine Zunahme um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.