Polizei ermittelt auf Hochtouren

Vermisster Mann gefesselt auf Friedhofsparkplatz gefunden

16.10.2018, 16:27 Uhr | dpa

Für mehrere Tage war ein 38-Jähriger verschwunden, nun ist er wieder aufgetaucht: An Händen und Füßen gefesselt, nicht ansprechbar und verwundet lag er vor einem Parkplatz.

Unbekannte haben am Montagabend einen gefesselten Mann auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs Timmendorfer Strand abgelegt. Das teilten die teilte die Polizeidirektion Lübeck und die Staatsanwaltschaft Lübeck mit. Der Mann war vor einigen Tagen spurlos verschwunden, nun habe man ihn in diesem Zustand gefunden. Er sei nicht ansprechbar gewesen und habe mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper und den Armen gehabt, hieß es.

Die Hintergründe des Verschwindens waren zunächst unklar. Seine Freundin habe ihn in der vergangenen Woche als vermisst gemeldet, hieß es. Wo der 38-Jährige sich zwischenzeitlich aufhielt, war zunächst unbekannt.

Nach der Entdeckung des Mannes sperrte die Polizei die Bundesstraße 76 in dem Bereich für mehrere Stunden weiträumig ab. Experten der Spurensicherung suchten das Areal ab. Die Ermittlungen zu der Tat liefen auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher.