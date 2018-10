15-Jährige vergewaltigt?

Münchener Polizei ermittelt gegen fünf Verdächtige

30.10.2018, 21:19 Uhr | dpa, t-online.de

Mehrere Männer sollen in München eine Jugendliche vergewaltigt haben und sitzen in U-Haft. Die Ermittler prüfen jedoch auch die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in München gegen mehrere Männer, die im Verdacht stehen, ein Sexualverbrechen an einer Jugendlichen begangen zu haben. Ein Sprecher sagte, dass in diesem Zusammenhang mehrere Personen in Untersuchungshaft sitzen. Um das laufende Ermittlungsverfahren nicht zu gefährden, wollte der Sprecher keine Details nennen.

Verdächtige getrennt inhaftiert

Derzeit werde geprüft, wie glaubwürdig die Aussage des Mädchens sei, berichtet der Bayrische Rundfunk. Die Tatverdächtigen seien getrennt inhaftiert, damit sie sich nicht absprechen könnten, so die Münchner "Abendzeitung". Beide Medien schreiben unter Berufung auf eigene Informationen, dass fünf in Untersuchungshaft sitzende Männer verdächtigt werden, eine 15-Jährige sexuell missbraucht zu haben.



Dabei habe es sich den Angaben des mutmaßlichen Opfers nicht um eine Gruppenvergewaltigung gehandelt gehandelt, sondern um mehrere mögliche Straftaten an verschiedenen Tagen in verschiedenen Wohnungen in München, wo sie nicht festgehalten worden sei.



Laut BR handelt es sich bei den Verdächtigen um anerkannte Asylbewerber aus Afghanistan. Sie alle bestreiten demnach die Vorwürfe. Der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen.