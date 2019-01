Getötete Frau bei Kiel

Tod an Silvester – Ermittler schließen Mord nicht aus

09.01.2019, 17:54 Uhr | df, t-online.de, dpa, ds

Schönberg bei Kiel: Polizistinnen sichern an der Stelle, an der eine 39 Jahre alte Frau in der Silvesternacht durch einen Schuss ums Leben gekommen ist, Spuren. Zunächst war vermutet worden, dass die junge Mutter durch einen illegalen Böller ums Leben gekommen ist. (Quelle: Carsten Rehder/dpa)