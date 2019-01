Kalaschnikow und Munition

Rentner in Franken hortet Waffen und Handgranaten

18.01.2019, 15:42 Uhr | AFP

Die Polizei findet bei einem Rentner in Franken ein ganzes Arsenal an Waffen und Munition. Als die Polizei den Mann festnimmt, gesteht er weitere Vergehen.

Ein fränkischer Rentner hat an verschiedenen Orten Waffen, Handgranaten und Munition gehortet. Auf die Spur des Manns kamen die Ermittler nach einem Zeugenhinweis, wie das Bayerische Landeskriminalamt am Freitag in München mitteilte. Der 67-Jährige sei durch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos am Dienstag widerstandslos vorläufig festgenommen worden. Da es bei dem nicht vorbestraften Mann keine Hinweise auf geplante Straftaten gegeben habe, sei der Haftbefehl aber außer Vollzug gesetzt worden.

Den Angaben zufolge entdeckten Polizisten am Hauptwohnsitz des Manns im Landkreis Kitzingen mehrere Handgranaten, Schusswaffen, Munition und Munitionsteile mehrerer Kaliber. Bei seiner vorläufigen Festnahme an seinem Zweitwohnsitz habe der Mann dann angegeben, noch an anderer Stelle Waffen und Munition versteckt zu haben.







Dort seien dann weitere Waffen entdeckt worden, darunter auch das Gehäuse einer Kalaschnikow. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Verbrechens gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz und Vergehen gegen das Waffengesetz.