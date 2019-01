Zeugen gesucht

Maskierte Frau mit Pistole überfällt Tankstelle

23.01.2019, 10:42 Uhr | dpa

Mit einer Skimaske vermummt und einer Pistole bewaffnet bedroht eine Frau den Angestellten einer Tankstelle. Anschließend flieht sie mit der Beute. Die Polizei Dresden sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Frau hat mit vorgehaltener Waffe eine Tankstelle in Dresden überfallen. Die Räuberin forderte am Dienstagabend Geld von einem Angestellten, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Dabei bedrohte sie den Mann mit einer Pistole. Die Frau war mit einer schwarz-weißen Skimaske vermummt und bedrohte den Angestellten mit einer Pistole, wie der Radiosender "Hitradio RTL Sachsen" berichtet. Der Mitarbeiter gab ihr eine dreistellige Summe.

Anschließend flüchtete die Frau mit der Beute. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm demnach mit neun Streifenwagen und einem Fährtenhund die Verfolgung auf – allerdings ohne Erfolg. Jetzt bitten die Beamten um Mithilfe:







Die Verdächtige wird wie folgt beschrieben.

- ca. 175 cm groß

- schlank

- rötlich blonde Haare



Sie trug eine Winterstrickmütze, eine schwarze Bomberjacke mit Kapuze und einem großen weißen Viereck auf dem Rücken, schwarze Jeans und weiße Turnschuhe.

Zeugen können sich unter 0351 - 483 2233 bei der Polizeidirektion Dresden melden.