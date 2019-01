Teile des Gebäudes geräumt

Päckchen sorgt für Aufregung im Magdeburger Landtag

30.01.2019, 11:26 Uhr | dpa

In einem öffentlichen Bereich des Magdeburger Landtags liegt am Morgen ein herrenloses Paket. Darauf: eine Notiz, die laut Polizei als Bedrohung interpretiert werden konnte.

Ein abgestelltes Päckchen mit einem Zettel darauf hat im Landtag in Magdeburg für Aufregung gesorgt. Es war am Morgen in einem frei zugänglichen Bereich des Gebäudes gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher in Magdeburg. Die Aufschrift könne als Bedrohung interpretiert werden. Eine akute Bedrohungslage besteht aus Sicht der Polizei nicht, es gebe auch keine Bombendrohung. Eine Landtagssprecherin sagte, zwei Büroflügel des Landtags seien geräumt worden. Verschiedene Fraktionen seien betroffen.





Es könne ausgeschlossen werden, dass jemand in das Gebäude eingedrungen sei, um das Paket dort zu deponieren, sagte der Polizeisprecher. Beamte versuchten, den Besitzer zu ermitteln.