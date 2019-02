Gruppen geraten in Streit

Schüsse in Hamburg lösen Großeinsatz der Polizei aus

27.02.2019, 08:14 Uhr | dpa

Im Hamburger Stadtteil Lohbrügge sind zwei Gruppen Männer aufeinander losgegangen. Bei der Schlägerei fielen auch Schüsse. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ein Streit zwischen zwei Gruppen in Hamburg hat am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Anwohner verständigte im Stadtteil Lohbrügge die Polizei, nachdem er Schreie und Schüsse von der Straße gehört hatte, wie ein Sprecher mitteilte.



Polizei und Feuerwehr rückten mit größerem Aufgebot an. Am Reinbeker Redder gerieten die beiden Gruppen von jeweils zehn bis zwölf Menschen in Streit und gingen aufeinander los, bis eine Gruppe in eine angrenzende Kleingartenanlage flüchtete. Laut "Bild-Zeitung" wurden dort 20 bis 25 Patronenhülsen gefunden.







Verletzte gab es keine. Scharfe Waffen wurden nicht gefunden. Nach Angaben der Polizei kamen lediglich Schreckschusswaffen zum Einsatz. Die Beamten nahmen etwa zehn Beteiligte vorläufig fest. Die Zusammensetzung der Gruppen und weshalb sie in Streit gerieten, war zunächst unklar.