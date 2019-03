Ermittlungen auf Usedom

18-Jährige tot in Wohnung gefunden

20.03.2019, 14:49 Uhr | dpa

Auf Usedom ist eine junge Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass die 18-Jährige getötet wurde. Die Ermittlungen laufen.

Eine 18-Jährige ist auf der Insel Usedom getötet worden. Sie wurde mit Schnittverletzungen in ihrer Wohnung in Zinnowitz gefunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten wurden nach eigenen Angaben am Dienstagabend gegen 21 Uhr informiert. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.



Die äußeren Verletzungen des Mädchens aus Mecklenburg-Vorpommern deuteten auf ein Tötungsdelikt hin. Ein Selbstmord werde ausgeschlossen. Die Tote wurde am Mittwoch in der Rechtsmedizin Greifswald obduziert.

Große Ermittlergruppe im Einsatz

Wie eine Polizeisprecherin sagte, war die junge Frau von einer Bekannten gefunden worden, die einen Wohnungsschlüssel besaß und sich Sorgen um das Mädchen gemacht hatte. Die 18-Jährige war demnach am Dienstag in ihrem Umfeld vermisst worden. Dass sie nicht ans Telefon ging, beunruhigte ihre Bekannten so, dass sie nach dem Mädchen suchten.







Beamte der Kriminalpolizei in Anklam sind nach Angaben des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit einer großen Ermittlergruppe im Einsatz. Es werde in alle Richtungen ermittelt, insbesondere im persönlichen Umfeld der jungen Frau.