Vorfall in Bad Homburg

Mann attackiert Verkäufer mit Schwefelsäure

31.03.2019, 15:13 Uhr | dpa

In Bad Homburg ist ein Streit zwischen zwei Männern dramatisch eskaliert. Der eine attackierte den anderen, einen Verkäufer, schließlich mit Schwefelsäure. Nach dem Angreifer wird gesucht.

Bei einem Angriff mit Schwefelsäure hat ein Verkäufer in Bad Homburg schwere Verletzungen erlitten. Der 55-Jährige wurde nach der Tat am Samstag in ein Krankenhaus gebracht. Tatverdächtig ist ein 45-Jähriger, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Angreifer soll dem Opfer in einem Geschäft ein Glas mit der ätzenden Flüssigkeit an den Kopf geschüttet haben.

Den Erkenntnissen zufolge war der Verdächtige wenige Stunden zuvor in den Laden gegangen, obwohl er Hausverbot hatte. Er habe versucht, den Mitarbeiter zu provozieren, worauf dieser ihn vor die Tür gesetzt habe. Danach sei der 45-Jährige mit einem Glas Schwefelsäure zurückgekehrt und habe es Richtung des Mann es geschüttet, der am Verkaufstresen stand. Dem Opfer gelang es noch, sich Augen und Gesicht mit Wasser abzuspülen.





Gegen den Angreifer ermittelt die Polizei nach Angaben von Sonntag wegen gefährlicher Körperverletzung. Eine Festnahme scheiterte zunächst, weil die Beamten den Mann nicht zu Hause antrafen. Über den Fall hatte zunächst die "Bild"-Zeitung berichtet.