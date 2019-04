Alarm in Syke

Verdächtiger Gegenstand – Berufsschule geräumt

01.04.2019, 13:14 Uhr | lw, dpa

Falscher Alarm in Niedersachsen: Eine Schule musste wegen eines verdächtigen Paketes evakuiert werden. Inzwischen konnte die Polizei Entwarnung geben.

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes ist die Berufsschule in Syke (Kreis Diepholz) mit rund 700 Schülern am Montagmorgen geräumt worden. Die Schulleitung hatte sich vorsorglich zur Evakuierung entschieden, wie die Polizei mitteilte. Spezialisten des LKA Hannover hatten das Paket vor Ort untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass sich in diesem ein harmloser Inhalt befand.







Zuvor hatte die Polizei dazu aufgerufen, den Bereich um die Berufsschule zu meiden und zwei Straßen wurden gesperrt. Inzwischen sind alle Straßen wieder freigegeben.