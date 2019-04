Auf dem Schulflur

Junge versprüht Pfefferspray in der Schule – 20 Verletzte

05.04.2019, 17:21 Uhr | AFP

In Rheinland-Pfalz hat ein Schüler mit Pfefferspray gespielt und damit 20 Menschen verletzt. Er hatte das Reizgas auf dem Schulflur versprüht.

Ein 14-Jähriger hat in einer Schule bei Worms in Rheinland-Pfalz Pfefferspray versprüht. 20 Lehrer und Schüler wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Drei Schüler mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Schüler das Pfefferspray mit in die Schule gebracht und auf einem leeren Flur damit gespielt. Dabei drückte er offenbar versehentlich auf den Auslöser.







Wenig später klingelte es zur Pause, und 20 Menschen liefen durch die Reizgaswolke. 16 Schüler und vier Lehrer erlitten Reizungen der Atemwege und Augen.