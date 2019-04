Polizei in Köln warnt

Psychisch kranker Mörder auf der Flucht

08.04.2019, 07:44 Uhr | dpa, aj

Im Raum Köln-Bonn warnt die Polizei vor einem Strafgefangenen, der nicht von seinem Ausgang aus der geschlossenen Psychiatrie zurückgekehrt ist. Der Mann solle weder angesprochen noch festgehalten werden.

Ein psychisch kranker Mörder ist am Sonntag nach einem Ausgang nicht in die geschlossene Psychiatrie in Köln zurückgekehrt. Der 67-Jährige, der 2014 schon einmal geflohen war, könne insbesondere unter Alkoholeinfluss sehr aggressiv auftreten, teilte die Polizei mit.

Es werde dringend vor Versuchen gewarnt, ihn anzusprechen oder festzuhalten. Der Gesuchte verfüge über Bargeld, sei auf Medikamente angewiesen und habe sich in der Vergangenheit mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt. Meistens hielt er sich demnach im Bereich Bonn, Bornheim oder Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) auf.



Der Mann werde wie folgt beschrieben:



1,73 m groß

kräftig-untersetzte Statur

Halbglatze mit kurzen grauen Haaren

braune Augen

rosige Haut

grüner Anorak

blaue Jeans

blau-weißes Oberhemd

schwarz-weiße Turnschuhe

Der Mann hatte 1998 in Bad Godesberg seine 78-jährige Nachbarin totgetreten. Er wurde 1999 vom Bonner Schwurgericht in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht.







Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221-229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.