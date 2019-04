Seit 43 Jahren vermisst

Polizei sucht nach Überresten von Monika Frischholz

08.04.2019, 11:53 Uhr | Liesa Wölm, t-online.de, dpa

Polizeiermittlungen in einem Wald: Monika Frischholz verschwand im Mai 1976. (Symbolbild) (Quelle: Pacific Press Agency/imago images)

Seit über 40 Jahren gilt Monika Frischholz in Bayern als vermisst. Die 12-Jährige kam von einem Treffen mit Freundinnen nie nach Hause. Nun hat die Polizei eine neue Suchaktion gestartet.

Vor 43 Jahren verschwand die damals zwölfjährige Monika Frischhholz aus Flossenbürg in Bayern ohne jede Spur. Nun soll der ungeklärte Fall neu aufgerollt werden, wie BR24 berichtet. Die Polizei habe am Morgen eine große Suchaktion in einem Wald bei Georgenberg gestartet. Der Nachrichtenseite zufolge hoffen die Ermittler, sterbliche Überreste des Mädchens zu finden. Das Gebiet liege nur knapp fünf Kilometer von Monikas damaligem Wohnort entfernt. Es befinde sich nahe der Ortschaft Waldkirch. Polizei gehe davon aus, dass das Mädchen damals getötet worden ist.

Ein Polizeisprecher sagte dem Bayrischen Rundfunk, dass für die Grabungsarbeiten 20 Beamte mit schwerem Gerät im Einsatz seien. Auch Bäume seien für die Suche gefällt worden. Ob die Beamten durch die Grabungen die Leiche der Schülerin oder Beweismittel tatsächlich finden wird, sei im Moment komplett offen, teilte ein Polizeisprecher mit. "Wir wissen noch nicht, was uns erwartet", sagte Kriminalhauptkommissar Armin Bock. "Egal jedoch, wie diese erste Untersuchung verlaufen wird: Wir werden nicht aufgeben!"

Neue konkrete Hinweise

Laut BR24 habe die Polizei die Ermittlungen im Dezember 2018 wieder aufgenommen, nachdem die 12-Jährige bereits über 40 Jahre als vermisst galt. Grund für die erneuten Ermittlungen seien neue konkrete Hinweise, denen die fünfköpfige Ermittlungsgruppe "Froschau" nachginge. Dem Bericht zufolge habe das LKA eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für weitere Hinweise ausgesetzt.





Monika Frischholz war nach Polizeiangaben am 25. Mai 1976 verschwunden. BR24 berichtet, sie habe sich mit Freundinnen getroffen und sei von dort aus zu einem Treffen mit einem Jungen gegangen. Danach sei die Bayerin nie wieder gesehen worden. Auch eine Leiche konnte nie gefunden werden. Durch Zeugenaussagen der damaligen Zeit, aber auch durch neue Hinweise, konnte die Polizei den Fußweg des Mädchens in Teilen nachverfolgen. Nähere Auskünfte über die Erkenntnisse, die zum Grabungsort geführt haben, möchte die Polizei mit Blick auf das laufende Verfahren nicht gegeben.