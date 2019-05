Vorfall bei Toulouse

Mann nimmt mehrere Menschen als Geisel

07.05.2019, 17:53 Uhr | dpa, AFP, dru, t-online.de

Ein Tabakgeschäft in Blagnac am Rande von Toulouse: Hier soll ein Mann mehrere Geiseln genommen haben. (Quelle: Screenshot: Google Street View)

In Toulouse in Südfrankreich hat ein Mann in einem Geschäft mehrere Menschen in seine Gewalt gebracht. Eine Speziaeinheit der Polizei ist vor Ort.

Ein Mann hält in der Nähe der südwestfranzösischen Stadt Toulouse vier Menschen als Geiseln fest. Das teilten die Staatsanwaltschaft und ein Mitarbeiter der Polizei. Wie der Nachrichtensender Franceinfo berichtete, war die Polizei an Ort und Stelle. Das Areal in dem Vorort Blagnac nahe des Flughafens von Toulouse sei abgesperrt.

Die Geiselnahme spielt sich den Angaben zufolge in einem Zigaretten- und Sportwettengeschäft ab. Nach Angaben der Zeitung "Le Parisien" soll der Geiselnehmer einen Vermittler verlangt und mit der Tötung einer Geisel gedroht haben, sollte sich die Polizei nicht zurückziehen. Nach Angaben der Zeitung "La Depeche du Midi" gab er zwei Warnschüsse ab.

🔴URGENT🇨🇵 : Une prise d'otages est en cours à #Blagnac près de #Toulouse dans un bar-tabac. L'individu serait armé et menacerait d'abattre un otage. Le #RAID est sur place. #France pic.twitter.com/hx4D62kt2g — La Plume Libre (@LPLdirect) May 7, 2019

Bei dem Mann soll es sich demnach um einen Motorradfahrer handeln, der das Geschäft offenbar behelmt betrat. Die Geiseln sind laut "La Depeche" allesamt Frauen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Regionalzeitung "La Dépêche du Midi" berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, es gebe bisher keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Als möglich gilt demnach, dass der Täter ursprünglich einen Raubüberfall verüben wollte.





Dem Bericht von "Le Parisien" zufolge ist eine Spezialeinheit der Polizei vor Ort. Die Nationalpolizei rief die Einwohner der Umgebung auf, die Gegend um den Tatort zu meiden. Beamte riegelten im Umkreis von mehreren Hundert Metern alle Straßen ab.