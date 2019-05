Prüfungen abgesagt

Bombendrohung: Polizei räumt Schulen in München

21.05.2019, 18:05 Uhr | AFP

Bombendrohung in München: An einer Förderschule in München ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Gegenstandes. (Quelle: dpa)

An einer Förderschule in München ist aktuell die Polizei im Einsatz. Grund dafür ist eine Bombendrohung von einem Unbekannten. Die Schule blieb vorerst geschlossen. (Quelle: dpa)

Drei Schulen bleiben am Dienstag in München geschlossen, sogar die Abiturprüfungen müssen ausfallen. Die Polizei durchsucht die Gebäude. Der Grund: eine unheimliche Drohung.

Die Polizei hat drei Schulen in München nach Drohungen durchsucht. Am Dienstagmorgen ging eine E-Mail ein, deren Inhalt nach Polizeiangaben "eine mögliche Bedrohungslage durch eine Einzelperson zuließ". An zwei Gymnasien in unmittelbarer Nachbarschaft gab es einen größeren Polizeieinsatz, der am Vormittag ohne Ergebnis beendet wurde.

Die Schüler waren zu dem Zeitpunkt noch nicht in den Schulgebäuden. Für sie bestand demnach zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Nach einer Entscheidung der Schulleitung blieben die Schulen am Dienstag geschlossen. Auch die mündlichen Abiturprüfungen fielen damit aus.





Ein weiterer Polizeieinsatz lief an einer dritten Schule, nachdem es dort nach Polizeiangaben einen Hinweis auf einen gefährlichen Gegenstand gegeben hatte. Das Schulgelände wurde abgesperrt. Im Gebäude befanden sich noch keine Schüler. In allen Fällen laufen polizeiliche Ermittlungen.