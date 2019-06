Wiederholungstäter?

Mann überfällt Tankstelle und bedroht Kassiererin mit Axt

21.06.2019, 14:05 Uhr | dpa

In Bayern wurde eine Tankstelle innerhalb weniger Monate zweimal überfallen – womöglich vom selben Täter. Diesmal kam der Räuber mit einer Axt in den Kassenraum, die Polizei warnt.

Ein Maskierter hat eine Tankstelle in Bad Füssing (Landkreis Passau) überfallen und die Kassiererin mit einer Axt bedroht. Da genau diese Tankstelle erst Ende Mai ebenfalls von einem ähnlich beschriebenen Räuber überfallen worden war, könne es sich um einen Wiederholungstäter handeln, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Der Täter, maskiert mit Tuch und Mütze, kam am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in die Tankstelle und forderte Geld. Die Mitarbeiterin öffnete die Kasse, der Mann flüchtete schließlich mit einem Geldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich und mehreren Schachteln Zigaretten. Die Angestellte blieb unverletzt.







Der Räuber war auch am späten Abend noch auf der Flucht, die Polizei suchte Zeugen und warnte via Twitter davor, in dem Bereich Anhalter mitzunehmen. Die Kriminalpolizei Passau übernahm die Ermittlungen.